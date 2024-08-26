شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار رطب نهارا أغلب الأنحاء وأمطار رعدية بحلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس البلغاري "رومِن راديڤ"، تناول مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، حيث أكد الرئيسان عزمهما على الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات في السنوات الأخيرة، ودفْع التعاون إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصاد والتجارة والطاقة، بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين.

قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا.

الرئيس السيسى لنظيره البلغارى: استمرار التصعيد يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليميًامصدر: مصر جددت تأكيدها عدم قبول تواجد إسرائيلى بمعبر رفح أو محور فيلادلفياالحكومة تنفى إصدار قرار بإلغاء صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية

نفى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية.

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الوضع الإقليمى الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولى وجميع الأطراف الفاعلة، لبذل كافة المساعى وتكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد التى تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، محذرا فى هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان، ومؤكداً ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته. كشف مصدر من وزارة التعليم العالى، عن اجتماع طارئ للجنة العليا للتنسيق، وذلك لبحث رغبات طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك تمهيدا لوضع الحدود الدنيا للقبول بالكليات حتى يتم إتاحة النتيجة بعد اعتمادها. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. اجتماع طارئ للعليا للتنسيق لحسم الحد الأدنى للقبول

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025 تقرر عقد اجتماع غدا، الثلاثاء، من خلال قاعة الفيديو كونفرانس الساعة الواحدة ظهراً بحضور مدير التعليم العام بالمديرية ومديرو المراحل التعليمية ( ابتدائي - إعدادي - ثانوى - تربية خاصة - الموهوبين ومديرو عموم الادارات التعليمية، حيث يعقد الاجتماع بقيادة الدكتورة رئيس الادارة المركزية للتعليم العام هالة عبد السلام.

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إنه ينوي إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى، وعلّل بن غفير ما ذهب إليه بالادعاء أن القانون يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى. وزارة التعليم: مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى تضم كيمياء وفيزياء وأحياء أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى العام تشمل محتوى مواد الكيمياء والفيزياء والاحياء حيث يتم إضافة محتوى متناسق مع بعضه بنواتج تعلم محددة وواضحة، بعد إعادة هيكلة مواد الصف الأول الثانوي الفصل لتصبح 6 مواد بدلا من 10، مضيفة أن المناهج الجديد سيتم الإعلان عنها قريباً. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تسليم بقالين التموين ومنافذ الصرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر سبتمبر المقبل اعتبارا من غد الثلاثاء، على أن يتم بدء الصرف لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من أول الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة. قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الإثنين، إن البلاد أكدت إصابتين أخريين بـ فيروس جدرى القرود من النوع 2 الأكثر اعتدالا، مما يرفع عدد الحالات النشطة إلى 3 حالات، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. غدا طقس حار رطب نهارا وأمطار رعدية بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 36 درجة الفلبين تعلن إصابة حالتين جديدتين بفيروس جدرى القرود التموين تسلم غدا السلع المدعمة للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات أول الشهر وزارة التعليم: مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى تضم كيمياء وفيزياء وأحياء

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى ضرورة صون استقرار لبنان وسيادتهوزارة التعليم تبحث غدا استعدادات المديريات للعام الدراسى الجديدوزير الأمن القومى الإسرائيلى: سأقيم كنيس يهودى فى المسجد الأقصى