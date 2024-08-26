شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ينعى مدير الإنتاج الحيواني بالغربية.. توفى أثناء تأدية عمله والان مع تفاصيل الخبر

نعى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس علي فودة مدير عام الإنتاج الحيواني بمحافظة الغربية الذى وافته المنية فور الانتهاء من الندوة التوعوية والإرشادية لصغار المربيين الذى نظمها قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة اليوم بمحافظة الغربية بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

وتقدم وزير الزراعة تقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وزملاؤه سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته

ولأهله الصبر والسلوان .



