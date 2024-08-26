شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات المؤتمر الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف أعمال المؤتمر الدولى الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذى عُقد على مدار يومين 25 و 26 أغسطس 2024م تحت عنوان: "دور المرأة فى بناء الوعي" برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ووجه الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته للمؤتمر.

كما وجه الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الشكر والتقدير لضيوف المؤتمر من الوزراء، والمفتين، والمثقفين، والبرلمانيين، والإعلاميين، والكتاب، على مشاركتهم الجادة والمقدرة فى أعمال المؤتمر، وباستقراء بحوث المؤتمر، وبعد يومين متتابعين من العمل العلمى المتواصل فى ثمانى جلسات علمية انتهى المشاركون إلى إصدار البيان الختامى متضمنًا توصيات المؤتمر، والتى جاءت على النحو التالي:

فى ختام المؤتمر الدولى الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذى هو المؤتمر الأول للواعظات وعنوانه: (دور المرأة فى بناء الوعي)، والمنعقد فى قاهرة المعز يومى 21 و 22 صفر 1446 هــ، الموافق 25 و 26 أغسطس 2024 م، برعاية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور وتمثيل واسع من وفود زيادة على خمسين دولة من مختلف أنحاء العالم، وعبر جلسات عمل، وأوراق بحثية، ولقاءات ثنائية، وتبادل للخبرات ووجهات النظر، تم فيها المؤتمر بنجاح وسداد بفضل الله.

واتفق أعضاء المؤتمر كافة على رفع خالص الشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته للمؤتمر، مع خالص الدعوات له بكل السداد والتوفيق، ولأرض الكنانة مصر بكل التقدم والأمان والازدهار، ولأوطاننا وبلادنا ومؤسساتنا كلها بكل الحفظ والسداد والتوفيق والنجاح.

وأكد العلماء الحاضرون فى المؤتمر دعم صمود الشعب الفلسطينى العظيم، ضد كل صور العدوان والحصار والتجويع والإبادة، وعلى الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، وعلى حضهم على الصمود والثبات مهما كانت التضحيات الفادحة، وعلى حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وأن الحل العادل الوحيد هو قيام الدولة الفلسطينية على حدود سنة 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد وزير الأوقاف أن توصيات المؤتمر خرجت فى نقاط عملية محددة قابلة للتنفيذ، بحيث يمكن خلال المؤتمر القادم أن نستعرض هذه التوصيات التى بين أيدينا الآن ونرى ما الذى تم تنفيذه منها ولو مرحليًّا، حرصا على أن يسفر المؤتمر عن مخرجات ونتائج نتقدم بها خطوة إلى الإمام أن شاء الله.

ويخلص المؤتمر إلى عدة توصيات وهي:

1- إطلاق برامج عمل مكثفة فى كافة مؤسساتنا الدينية لتعليم المرأة وحسن إعدادها وجميل رعايتها وتأهيلها، لتقوم بدورها المنوط بها فى تنشئة الإنسان وصناعة وعيه وبناء عقله.

2- تصدى كافة مؤسساتنا الدينية لقضية الطلاق، وإطلاق برامج التأهيل والتوعية محاربة هذه الإشكالية، وبرامج علمية وتوعوية للتبصير بالعواقب السلبية للطلاق على الأجيال الناشئة.

3- تخصيص خطبة جمعة بصورة دورية متكررة فى كافة مؤسساتنا الدينية لتكريم المرأة والحض على حسن معاملتها بكل الاحترام والتقدير، مع ندوات ومحاضرات دورية تؤكد نفس المعنى.

4- إصدارات دورية فى كافة مؤسساتنا للتعريف بالنساء الفضليات فى دولنا المختلفة والتى حضرت كل واحدة منهن فى بلدها أثرا حميدا تخليدا لذكرهن وربطا للأجيال القادمة من فتياتنا بهن للنسج على منوالهن.

وسرعة إصدار موسوعة مشتملة على تأصيل علمى شرعى يفند كل الإشكاليات المتعلقة بالمرأة مثل: تعليم المرأة وعملها، وتوليها المناصب، واستقلال ذمتها المالية وبعض العادات والتقاليد التى تنسب للدين وتنقص من قيمة المرأة، حتى يكون لمؤسساتنا موقف حضارى واضح وصارم وصريح، يليق بواقعنا المتطور، ويقف فى وجه تلك الشبه ببيان الرأى الشرعى الحضارى لديننا الحنيف، وتعاليمه الحضارية.

5- إطلاق اسم الأميرة فاطمة بنت إسماعيل على أحد جوامع القاهرة تخليدا لمآثرها الطيبة، وتبرعها بأموالها وأرضها ومجوهراتها لإنشاء مبانى جامعة القاهرة، وإرثها الذى أنتج عقولا واعية ومؤثرة إلى يومنا هذا، ويمكن لبقية وزاراتنا ومؤسساتنا الدينية فى دولنا المختلفة أن تنهج نفس النهج فى تخليد مآثر السيدات الكريمات.

6- مواجهة كل صور التعدى على المرأة وانتقاص حقوقها، أو التسلط عليها بأى صورة من الصور، من خلال نشر الوعى الدينى المنير الذى يبين مقاصد الشرع الشريف فى إكرام الإنسان عموما والمرأة خصوصا.

7- إطلاق حملات دعوية وإعلامية فى كافة برامجنا الدينية وفى عالم السوشيال ميديا للتعريف بكل ما سبق.

8- تعزيز دور الواعظات فى كافة مؤسساتنا الدينية، وإعداد برامج التعليم والتدريب لهذا الغرض، حرصا على قيام المرأة بدورها فى بناء الوعي، ونظرا لقرب حديث المرأة إلى شقيقاتها النساء فى إيصال كافة المفاهيم المنيرة المحققة لمقاصد الشريعة والقيم الأخلاقية السامية.

9- تنسيق آلية لتبادل تجارب الدول المختلفة الحاضرة فى المؤتمر وخبراتها فى التعامل مع المرأة وتمكينها وتأهيلها لمختلف الأدوار الوظيفية، وغير ذلك من الخبرات التى نجحت فيها دولنا المختلفة، بحيث يمكن لنا تكوين بنك للخبرات والتجارب، تنتفع بها جميعا.