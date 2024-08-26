القبض على صاحب شركة غسل 80 مليون جنيه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على مالك شركة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة .

وكشفت التحريات ؛ والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وقطعة أرض– تأسيس شركات تعمل فى الأنشطة التجارية – شراء عدد من السيارات).

و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.