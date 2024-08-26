ضبط سائق تحرش بطفلة وارتكب حركات مخلة بالآداب فى بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على سائق تحرش بطفلة، وارتكب حركات مخلة بالآداب فى بنها.

تلقى قسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم؛ بأنه حال سير ابنته طالبة 7سنوات بدائرة القسم فوجئت بتوقف سيارة "فان" وقيام قائدها بالتحرش بها والإتيان بأفعال خادشة للحياء ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها والسيارة قيادته المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.