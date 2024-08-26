متحدث الحكومة يكشف التقنيات الحديثة لمكافحة سرقة الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه بضرورة مكافحة السرقات لقطاع الكهرباء، مبينًا أن تلك السرقات تمثل عبئا على هذا القطاع العام.

وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية "الحياة"، بأن رئيس الوزراء أمر باتخاذ إجراءات رادعة للحد من سرقات الكهرباء،إضافة إلى أنه سيتم رصد كافة حالات سرقة التيار الكهربائي بأحدث الطرق من خلال التقنيات الحديثةللوصول للمكان المشكوك فيه ومعاينة المكان والواقعة .

وتابع أن العقوبة تتم عن طريق اتخاذ تحرير محضر بسرقة الكهرباء، إضافة إلى أنه سيتم وقف كافة صور أشكال الدعم التي يحصل عليها، إضافة إلى الإجراءات القانونية التي يتم تنفيذها في هذه الحالة.