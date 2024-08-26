نجيب ساويرس: خالد منتصر اختار التنوير لمواجهة تطرف الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على تغريدة تضمنت مقارنة بين خالد منتصر والدكتور مجدي يعقوب، حيث قالت التغريدة: "أنت طبيب والدكتور مجدي يعقوب طبيب، اشتغل على نفسه فكان مجدي يعقوب، وانشغلت أنت بالتافه من القول فكنت خالد منتصر!".

وعلق ساويرس قائلاً: "اختار خالد منتصر أن يكون من دعاة التنوير لأنه كره إنغلاق وتطرف الإخوان وقتلهم لفرج فودة، رحمه الله".

وأضاف: هناك الكثير من الأطباء، لكن القليل منهم أحرار ومنفتحون ويكرهون التطرف ومستعدون لمحاربته، رغم أن الثمن قد يكون غاليًا، فالقتل والإرهاب سهل عندهم.

واختتم قائلاً: "بالمناسبة، هل حضرتك إخواني؟"