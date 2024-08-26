متحدث التموين يكشف توجهات الدولة لضبط أسعار السلع في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إنه تنفيذًا لتوجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضبط الأسعار والأسواق، سيكون هناك معارض ثابتة على غرار معارض "أهلا رمضان" طوال العام.

وأوضح "كمال" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الاثنين، أن وزارة التموين من الوزارات الممثلة داخل لجنة ضبط الأسعار والأسواق، لذلك سيتم تخصيص أراضي لعرض وبيع السلع الغذائية لزيادة المعروض وضبط الأسواق.

وأضاف أن تطبيق تطبيق جهاز حماية المستهلك ورداد الأسعار سيساهم في عملية الحوكمة، مرادفًا: "مركز المعلومات يراقب الأسواق ويتابع الأسعار، ويتم الإبلاغ عن المخالفات، ثم يتم مراجعة تلك المخالفات وتوقيع العقوبة المناسبة على المخالفين وحل كافة الشكاوى".

وأكد أنه من خلال تطبيق "رادار الأسعار"، يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات بشأن أسعار أو جودة المنتجات التي تباع لهم، ثم يتم مراجعة الشكاوى والتحرك لحلها وإزالة أي مخالفة.