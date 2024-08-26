بالأسماء.. هيئة الدواء تعلن ضخ كميات إضافية لعدد من الأصناف (قائمة كاملة)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والأورام والمضادات الحيوية.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي.

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مثل:

‏Concor tab, Cetal susp, Janumet tab, Lantus, Zithromax cap, Tamsul cap, Rowachol cap.

ووفق القائمة، ضخت هيئة الدواء 81.6 مليون عبوة من 136 مستحضرا شهد بعضها نقصا في السوق المحلي خلال الأسابيع الماضية.