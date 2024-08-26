برواتب مميزة.. فرص عمل بهذه المحافظة والتقديم بهذا الموعد - تخصصات وشروط التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة العمل، الإثنين، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية أتاحت فرص عمل للشباب من الراغبين والباحثين عن عمل، وذلك في شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الإنشاءات والأمن والحراسة داخل المحافظة، بمجموعة من التخصصات.

وقالت "العمل"، إن فرص العمل تأتي لخريجي الكليات والمعاهد الفنية وخريجي الدورات التدريبية المتخصصة، مع ضمان توفير بيئة عمل مناسبة، وتطوير المهارات المهنية.

وجاءت مميزات فرص العمل والوظائف، كما يلي:

- رواتب مجزية.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للتدريب والتطوير المهني.

وجرى إعداد روابط مباشرة للتقديم على هذه الوظائف إلكترونيًا تسهيلًا على الشباب راغبي العمل، حيث يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، وضمن جهود المديرية؛ لتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بداخلها.

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات محمد جبران، وزير العمل، بشأن توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة، ويحسن من مستويات المعيشة ويلبى آمالهم وطموحاتهم.

وأضاف مدير المديرية، أن تلك الفرص تضم وظائف في مجالات الإنشاءات، والأمن والحراسة، مما يتيح للخريجين فرصة للعمل في مجالاتهم، حيث تقدم هذه الفرص شركات قطاع خاص ذات سمعة طيبة، مما يضمن بيئة عمل مناسبة وتطوير المهارات المهنية.

ونوه "رداد"، إلى أنه يمكن للراغبين فى الحصول على فرص العمل فى مجال الإنشاءات التقديم من خلال الرابط التالى، من هنا، وفي مجال الأمن والحراسة، من هنا.