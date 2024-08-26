أمطار رعدية وشديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 27 أغسطس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الإثنين، إنه يسود غدا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأشارت، إلى الأحوال الجوية غدا تشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من "حلايب - شلاتين - أبو سمبل - الوادي الجديد"، يصاحبها نشاط رياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على بعض الطرق.

ونوهت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الإثنين يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.