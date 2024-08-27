شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: التوسع في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان وضع تصور لتطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية، والتي تقع على مساحة 170 فدان ، لتصبح أول مدينة طبية متكاملة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمسنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى بعد تطويرها ستشمل جميع الخدمات العلاجية والوقائية وعلاج الأورام إلى جانب خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان ، بسعة إجمالية 1800 سرير ، منهم 300 سرير للخدمات العلاجية والوقائية ، و2 معجل خطي لعلاج الأورام ، إضافة إلى ١٥٠٠ سرير لخدمات الصحة النفسية.

وكانت وزاة الصحة والسكان أكدت أن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، والتي تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة، التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي:

‏https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تعقد اجتماعات دورية للمعالجين القائمين على المنصة الوطنية، لمناقشة آليات تطوير العمل والمعوقات التقنية والفنية لتذليلها، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأطباء المؤهلين والأخصائيين النفسيين كمعالجين جدد، وتفعيل جلساتهم مع المترددين على المنصة الوطنية، بهدف الحفاظ على تطوير مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وأشارت إلى أن أكثر الفئات العمرية التي استخدمت المنصة كانت فئة المراهقين والشباب، بينما بلغت نسب المستخدمين من غير العاملين 63% مقابل 37% من العاملين على مستوى محافظات الجمهورية.