شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف توافر أدوية جديدة بالأسواق.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إنه في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي؛ تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزها أدوية الضغط والقلب والأورام والمضادات الحيوية.

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:

‏Concor tab, Cetal susp, Janumet tab, Lantus, Zithromax cap, Tamsul cap, Rowachol cap.

وللاطلاع على قائمة الأدوية التي تم تعزيز كمياتها اضغط على الرابط التالي:

‏https://tinyurl.com/2wxw9unn

ويمكن معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية عبر الرابط التالي:

‏http://eservices.edaegypt.gov.eg/EDASimilars/

وقالت: إذا كان هناك أي استفسارات، يرجى التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو استخدام خدمة توافر على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar/الخدمات/الاستفسار-عن-توافر-المستحضرات-الدوائية/

وستقوم الهيئة بالمشاركة بالتحديثات المتعلقة بجميع المستحضرات المهمة بشكل مستمر .