شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى تنعى الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

نعت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى وكافة العاملين بالوزارة الدكتور نبيل العربي الدبلوماسى المصرى الكبير ووزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.

وقالت وزيرة التضامن أن الدكتور نبيل العربى رجل دولة من طراز رفيع خدم وطنه بإخلاص ووفاء وصاحب سيرة مهنية ومتميزة فى القانون الدولى وفى التفاوض وهو ما ظهر فى التحكيم الدولى لاسترداد أرض طابا للسيادة المصرية، وكانت حياته مليئة بالعطاء والانجازات فى المجالين الدبلوماسى والقانونى، وكان له دورا بارزا فى العديد من المحافل الدولية لرفع علم بلاده خفاقا.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.