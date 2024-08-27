شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي وافته المنية بعد رحلة من العطاء في خدمة الوطن في الداخل والخارج.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة ولوزارة الخارجية المصرية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".



