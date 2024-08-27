شكرا لقرائتكم خبر عن في حال التنازل عن المحل.. المستندات المطلوبة لنقل رخصة إشغال طريق بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من أصحاب المحال التجارية والصناعة والعامة بمحافظة الجيزة، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم الطلب للمركز التكنولوجي لنقل رخصة إشغال طريق في حال التنازل عن المحل.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالمحافظة خطوات وإجراءات وضوابط التقدم بطلب لنقل رخصة إشغال طريق في حال التنازل عن المحل على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- رخصة إشغال الطريق الصادرة.

2- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.

3- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.

4- صورة بطاقة الرقم القومي للمتنازل والمتنازل إليه.

ثالثًا: الإجراءات

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- استلام الخدمة.