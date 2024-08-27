إصابة مستشار بوزارة العدل ومرافقه في حادث بطريق شبرا بنها الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب مستشار بوزارة العدل ومرافقه في حادث سيارة ملاكي بطريق شبرا بنها الحر، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت أقرب دورية مرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق اتجاه الطريق الدائري، اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت بالرصيف.

أسفر عن الحادث سقوط مصابين اثنين أحدهما يدعى "محمد.ع." مستشار بوزارة العدل ونقلا إلى مستشفى جامعة بنها للعلاج مع تجنيب آثار الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر حكمدار القليوبية.