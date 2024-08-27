عباس شراقي يكشف مفاجأة بشأن توربينات سد النهضة وتخزين المياه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إنشاءات سد النهضة انتهت حاليًا.

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إثيوبيا لم تنتهي من تركيب كافة التوربينات حتى الآن لتوليد الكهرباء من سد النهضة.

وأكد، أن "التوربينات الخاصة بالسد الإثيوبي لتوليد الكهرباء غير جاهزة"، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تنجح في تخزين كميات المياه التي أعلنت عنها.

وتابع: "مياه النيل التي تأتي لمصر والسودان تمثل 8% فقط مما تنزل على إثيوبيا"، مشددًا على أنه لابد من التعاون من أجل الاستفادة من نهر النيل.

وأكد أن مصر ستحصل على حصتها كاملة من مياه نهر النيل هذا العام، ولن تقبل بتخفيض حصتها، لافتًا إلى أن مصر ترفض أسلوب إثيوبيا في التعامل مع مياه نهر النيل، في حين أنها لا ترفض التنمية في إثيوبيا.