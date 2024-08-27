لن نستغنى عن أي مدرس.. التعليم تكشف تفاصيل المقرر الجديد وطريقة تدريسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة العلوم المتكاملة للمرحلة الثانوية العامة هي عبارة عن مزيج من الفيزياء والكيمياء والأحياء.

وقال "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن موجه المادة التابع لمديرية التربية والتعليم يقوم بتحديد المدرس الذي سيدرس مادة العلوم المتنكاملة.

وأكد شادي زلطة، أن الوزارة لن تستغنى عن أي مدرس في ظل تطوير منظومة التعليم الحالي.

وأشار زلطة إلى أن وزير التربية والتعليم يتابع عن كثب سبل حل أزمة الكثافة الطلابية وعجز المدرسين، بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.