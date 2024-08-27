فرق بالمحافظات لمراقبة التعديات.. وزير الزراعة يكشف مستجدات أزمة الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنه تم تجاوز أزمة نقص الأسمدة بنسبة تخطت الـ85%، مبينًا أن هناك توزيع عادل في ظل توافر الكميات المتوافرة لدى الجمعيات الزراعية، ووصول الأسمدة لمستحقيها.

وفي سياق متصل أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد على، ويذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن هناك فرق عمل كاملة في جميع المحافظات لمراقبة أي تعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لأي تعدى عقب حدوثه.

وأوضح أن قانون التصالح في مخالفات البناء، يتم بحثه وفقا للقواعد والقوانين المنظمة، مشددا على تقنين الأوضاع خاصة أن التعدي على الأراضي الزراعية أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وأكد أن التصالح يتم عن طريق مرحلتين وهى التنسيق مع الوحدات المحلية، ثم عرض الأمر على المستشار القانوني بالوزارة للفصل في الأمر.