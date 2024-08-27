الحكومة تكشف عن الحوافز المقدمة للاستثمار في الطاقة المتجددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث الوزراء، إن اجتماع المجلس الأعلى للطاقة كان يسعى بصورة أساسية لإستعراض الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة، من شأنه أن يوفر أموال طائلة على الدولة.

وأشار إلى أن وزير الكهرباء استعرض الحوافز التي تقدم للمستثمرين من أجل تحفيزهم على الاستثمار في الطاقة المتجددة، من خلال توفير الأرض مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الضريبة المضافة لـ5%.