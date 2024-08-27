الأوقاف: الأزهر والمؤسسات الدينية أخذوا على عاتقهم المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، أن مصر تصدت للتطرف والإرهاب، وأخذ الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية أيضًا على عاتقهم المواجهة الفكرية لهذه الأفكار، قائلًا: "بفضل الله -عز وجل- نجحنا في هذا الأمر، وعلى المستوى الشخصي ألفت كتاب (الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين)، وقد تُرجم الكتاب إلى أكثر من 14 لغة".

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان بدولة باكستان الدكتور شودري سالك حسين، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يُعقد في القاهرة على مدى يومين، تحت عنوان (دور المرأة في بناء الوعي).

وأشار وزير الأوقاف إلى أن دولة باكستان لديها جذور عميقة وبعيدة في التاريخ، مؤكدًا تضامنه مع الشعب الباكستاني الشقيق.

وأهدى وزير الأوقاف نسخًا من مؤلفاته -إضافة إلى كتب عدد من علماء الأزهر الشريف في الرد على الفكر المتطرف- إلى وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان بباكستان.

من جانبه، أكد الدكتور شودري سالك حسين أن البلاد في حاجة ماسة لتعلُّم حقيقة الإسلام، معربًا عن ما يكنه في قلبه من إحساس بالمودة والإخلاص والمحبة للشعب المصري، ولأرض مصر التي يشعر فيها بالتفاؤل دائمًا.

وتطلّع وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان بباكستان إلى وجود تعاون مشترك في المستقبل، معبرًا عن استمتاعه بالمشاركة في فعاليات وجلسات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعن سعادته بزيارة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).