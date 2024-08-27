شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. قرار مهم من التعليم بشأن سد العجز فى المعلمين "تفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة الصحة: التوسع في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان

قرار مهم من وزارة التعليم بشأن سد العجز فى المعلمين.. تفاصيل

وزارة الخارجية والهجرة تنعي وزير الخارجية الأسبق السفير نبيل العربي

وزيرة التضامن الاجتماعى تنعى الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية الأسبق

وزير الزراعة ينعى مدير الإنتاج الحيواني بالغربية.. توفى أثناء تأدية عمله

وزير الصحة يستقبل السفير الفرنسى بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين.. صور

وزير الأوقاف: العلاقات بين مصر والسنغال وطيدة وقديمة ومستمرة