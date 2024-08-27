شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة.. اعرف كليتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الآن، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، للاطلاع على الكلية المرشح لها الطالب، وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت أنّه يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعرفة النتيجة بكتابته لرقم الجلوس والرقم السري

ولمعرفة كليتك اضغط هنا

https://tansiknatiga.digital.gov.eg/

ومتاح الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للطلاب عبر الضغط على رابط التنسيق، من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم السري للاطلاع على النتيجة كاملة، ومعرفة الكلية التى تم ترشيح الطالب لها وفقا لمجموعه، وقواعد المجلس الأعلى للجامعات.