"المحامين" يطالبون تشريعية النواب بعرض مزايا مشروع قانون الإجراءات الجنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد كل من محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة والنائبين: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي، باستحداث مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب لنص يلزم المحكمة بندب محام عن المتهم في حالة عدم وجود محام له في قضايا الجنح وليس في الجنايات فقط، كما كان الوضع في القانون القائم.

مطالبين بإبراز المواد التي استحدثها مشروع القانون والتي تزيد من ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأي العام لإزالة أي لبس موجود لدى المحامين، ولمواجهة أي تشكيك فيما تضمنه مشروع القانون الجديد من مزايا تضيف مزيداً من الضمانات لحق الدفاع.