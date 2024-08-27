حدث في منتصف الليل| بطاقات تموينية مهددة بالإيقاف.. ومفاجأة بشأن توربينات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الإثنين، على النحو التالي:

بالأسماء.. هيئة الدواء تعلن ضخ كميات إضافية لعدد من الأصناف (قائمة كاملة)

أعلنت هيئة الدواء المصرية، ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والأورام والمضادات الحيوية.

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التموين تحذر: هذه البطاقات مهددة بالإيقاف بعد 31 أغسطس -(مستند رسمي)

طالبت وزارة التموين، المديريات في كل المحافظات، بأن يتم التحقق من بطاقات تموين المواطنين في حال ورود رسالة إليهم تفيد بأنه سيتم إيقاف البطاقة.

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عباس شراقي يكشف مفاجأة بشأن توربينات سد النهضة وتخزين المياه

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إنشاءات سد النهضة انتهت حاليًا.

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بعد زيادتها.. ننشر مصروفات المدارس الخاصة العربي واللغات والدولية -(مستندات)

اعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شرائح الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة العربي واللغات والدولية.

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وزير العمل يتعهد بحماية حقوق عمال التراحيل وتقديم الدعم الشامل

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن أحد أهدافه منذ توليه حقيبة الوزارة هو الاهتمام برعاية عمال التراحيل، مشددًا على أنهم ليسوا "عمالة غير منتظمة".

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شيخ الأزهر ينعى نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة حياة كان فيها الأنموذج الأمثل للدبلوماسية المصرية، وللنضال والدفاع عن حقوق مصر، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

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وزير السياحة: الدولة حريصة على الحفاظ على تراثها الحضاري والإنساني

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال العمل الأثري.

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برواتب مميزة.. فرص عمل بهذه المحافظة والتقديم بهذا الموعد - تخصصات وشروط التقديم

قال بيان صادر عن وزارة العمل، الإثنين، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية أتاحت فرص عمل للشباب من الراغبين والباحثين عن عمل، وذلك في شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الإنشاءات والأمن والحراسة داخل المحافظة، بمجموعة من التخصصات.

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الأزهر يطالب العالم الإسلامي باتخاذ مواقف صارمة تجاه تصريحات مسئول إسرائيلي متطرف

استنكر الأزهر الشريف بشدة، التصريحات المتطرفة والمستفزة الصادرة عن مسئول صهيوني متطرف حول تأييده إنشاء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أن هذه التصريحات المحرضة لا تصدر إلا عن عقلية متطرفة لا تحترم الأديان، ولا مقدسات الآخرين، ولا القوانين والمواثيق الدولية، ولا تعرف سوى قانون الغاب والوحشية والإجرام.

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بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أصدرت نقابة المحامين، بيانًا عن الاجتماع العاجل المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

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