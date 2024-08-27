"دفاع النواب": إسرائيل هزمت الإنسانية والتصريحات حول بناء كنس يهودي بالمسجد الأقصى سافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

هاجم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس، النواب تصريحات إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي أعلن أنه سيبني معبدًا يهوديًا في باحات المسجد الأقصى، واصفا إياها بالسافرة والسافلة ولاتصدر إلا من شخص غير مسئول، يريد السباحة في بحر من الدماء.

وأضاف وكيل دفاع النواب، بأن إسرائيل هزمت القانون الدولي وهزمت المحكمة الجنائية الدولية وهزمت الإنسانية وسط صمت العالم الذي صم أذانه وأغلق أعينه عن سماع ورؤية ماتقوم به إسرائيل من مذابح للفلسطينيين في غزة، وسط غطاء أمريكي وغربي، غير مقبول، ينذر بكارثه وحرب عالمية ثالثة محققة.

وتابع بأن اسرائيل الطفل المدلل لأمريكا والغرب أرتكبت جرائم تفوق مذابح التتار والبربر في القرون الماضية، ومع ذلك يجد دعم غير عادل وخبيث من قوى دولية علي رأسها أمريكا والغرب والصهيونية العالمية، ولكن هذا لن يدوم والحق سينتصر والظلام سيزوال لامحالة.