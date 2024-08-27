شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الحصول على رخصة تشغيل مصعد من المراكز التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ومقدم الطلب.

- صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة.

- توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة توكيل آخرين بإنهاء الإجراءات.

- وثيقة تأمين على المصعد وعدد ركابه.

- شهادة صلاحية تشغيل مصعد معتمدة من شركة المصاعد طبقًا للكود المصري.

ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم الأوراق المطلوبة.

- سداد رسم المعاينة.

- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).

- سداد الرسوم وتلقي رخصة تشغيل مصعد.