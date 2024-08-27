شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الحصول على رخصة تشغيل مصعد من المراكز التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالثلاثاء، 27 أغسطس 2024 04:00 ص
أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة على النحو التالي:
أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة
- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ومقدم الطلب.
- صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة.
- توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة توكيل آخرين بإنهاء الإجراءات.
- وثيقة تأمين على المصعد وعدد ركابه.
- شهادة صلاحية تشغيل مصعد معتمدة من شركة المصاعد طبقًا للكود المصري.
ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين.
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثالثًا: الخطوات والإجراءات
- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
- تقديم الأوراق المطلوبة.
- سداد رسم المعاينة.
- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).
- سداد الرسوم وتلقي رخصة تشغيل مصعد.
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