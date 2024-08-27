شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10% وذلك لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل، 29 أغسطس 2024، حتى يوم الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024 ، وأن التحويل بين الكليات الجامعية سيفتح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2024، موضحة أن هذه المرحلة تشمل طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وأن التحويل بين الكليات الجامعية سيفتح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، فيما ستبدأ المرحلة يوم الخميس المقبل، 29 أغسطس 2024، وتنتهي يوم الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024.

وأوضحت الوزارة إن التحويل المناظر يجب أن يكون ضمن الحد الأدنى للقطاع، و التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإليكتروني فقط حيث لا توجد تحويلات ورقية كمان ان التحويل لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية، مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الثانوية العامة.