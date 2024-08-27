شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة.. الخطوات المطلوبة للحصول على نتيجتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إتاحة نتيجة المرحلة الثانية 2024.

ينشر في الخليج 365 رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 وذلك بعد إعلانها رسميا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يمكن للطالب الدخول على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي وأدبي من خلال الضغط علي الرابط ويسجل بياناته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لمعرفة الكلية، التي تم ترشيحها له من قبل مكتب التنسيق.

ومن خلال اتباع الخطوات الآتية:

ادخل على موقع التنسيق من هنا

https://tansiknatiga.digital.gov.eg/



- اضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، لتظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- اضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة.

- أدخل رقم الجلوس.

- أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.

- اضغط على التاللى وفورا ستظهر أمامك نتيجتك

- يجب طباعة بطاقة التشريح، حتى تستطيهع استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي ستلتحق بها.