شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. تعرف على موعد تقليل الاغتراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تقليل الاغتراب 2024 عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 منذ قليل..

موعد تقليل الاغتراب

أما عن موعد تقليل الاغتراب فقد أشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب تقليل الاغتراب ذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية في ضوء الـ 10% من الطلاب، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 29/8/2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ..

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من هناhttps://tansiknatiga.digital.gov.eg/