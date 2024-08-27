شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من الطلاب عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، النتيجة منذ قليل، حيث أكدت أن الحد الأدنى للشعبة الأدبية بلغ 230 درجة فأكثر أى بنسبة 56.09% لعدد 66 ألفا و969 طالبا.

وأكدت الوزارة أن مكتب التنسيق التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

وأوضحت الوزارة، أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453311) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل، ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، وسوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

وأكدت الوزارة أنه تخلف (14175) طالبًا عن التقدم برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني من طلاب هذه المرحلة.

واستنفد عدد (5154) طالب وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية، وذلك لتضمينهم لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.

وكان قد بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2024 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 25/8/2024.