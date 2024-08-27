شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024.. اعرف كيفية التحويل بين المعاهد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منذ قليل وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2024 حيث أكدت أنه يسمح الطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق

إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

وأكدت الوزارة أن مكتب التنسيق التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

تخلف (14175) طالبًا عن التقدم برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني من طلاب هذه المرحلة، واستنفذ عدد (5154) طالب وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية، وذلك لتضمينهم لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.

وأوضحت الوزارة، أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453311) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل، ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية، وسوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

وكان قد بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2024 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 25/8/2024.

