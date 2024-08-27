شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل تركيب عربات 4 قطارات على خط القاهرة - الإسكندرية الخميس والان مع تفاصيل الخبر

تعدل هيئة السكة الحديد ، تركيب عربات عدد من القطارات العاملة على خط الوجه البحري القاهرة - الإسكندرية والعكس، وذلك اعتبارا من يوم الخميس ، وفقا لجدوال التشغيل الحالية للقطارات.

جاءت على النحو التالي:-

- اعتباراً من يوم 29 أغسطس 2024 يتم تعديل تركيب قطار 931 القاهرة - الإسكندرية جدوله الحالي وبالتركيب "جرار وعربة قوى و3 عربات أولى مكيفة vip ذات 47 مقعد وعربة ثانية مكيفة بوفية vip ذات 36 مقعد و5 عربات ثانية مكيفة vip أرقام ذات 64 مقعد.

- اعتباراً من يوم 30 أغسطس 2024 يتم تعديل تركيب قطار 1904 الإسكندرية - القاهرة جدوله الحالي وبالتركيب الوارد به قطار 931 للإسكندرية.

- اعتباراً من يوم 30 أغسطس 2024 يتم تعديل تركيب قطار 919 القاهرة - الإسكندرية جدوله الحالي وبالتركيب الوارد به قطار 1904 للقاهرة.

- اعتباراً من يوم 30 أغسطس 2024 يتم تعديل تركيب قطار 928 الإسكندرية - القاهرة جدوله الحالي وبالتركيب الوارد به قطار 919 للإسكندرية أعلاه.