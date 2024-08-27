برلمانى يشيد بقرارات الحكومة بغلق شركات النصب لتسفير العمالة للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب نشأت علي:

وجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لوزير العمل محمد جبران على جهوده الناجحة في توفير فرص العمالة للشباب ولكافة الشرائح الأخرى بالمجتمع من الراغبين للحصول على فرص العمالة داخل مصر وخارجها، معلناً تأييده وبشكل قاطع لجميع الاجراءات الحاسمة التى يتخذها وزير العمل لملاحقة بعض شركات إلحاق العمالة التى تحاول النصب على راغبي العمل بالخارج.

وأشاد "المير"، باتخاذ وزارة العمل لقرارات وصلت إلى غلق العديد من شركات لإلحاق العمالة للخارج معلناً اتفاقه التام مع تأكيد محمد جبران وزير العمل بأن كل شركة تنصب على المواطن سنغلقها.

وأكد المهندس حسن المير أن الوزير محمد جبران يعتبر واحداً من الوزراء الناجحين الذين يقومون بدورهم على أكمل وجه فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعطاء أكبر اهتمام بقضايا العمل والعمال للحد من مشكلة البطالة.