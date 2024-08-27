أخبار مصر

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 11:22 ص

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الاسكندرية والعكس بعربات VIP ، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة.

وتقرر اعتباراً من يوم 29 / 8 / 2024 تعديل تركيب قطار 931 القاهرة / الاسكندرية  ليكون بالتركيب ( 3 عربات VIP  أولى مكيفة + 1 عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP  ثانية مكيفة  ) وبنفس جدوله الحالى .

واعتباراً من يوم 30 / 8 / 2024 يتم تعديل تركيب قطار 928 الإسكندرية / القاهرة ليكون بالتركيب ( 3 عربات VIP  أولى مكيفة + 1 عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP  ثانية مكيفة  ) وبنفس جدوله الحالى .


وكذلك اعتباراً من يوم 31 / 8 / 8 2024 يتم تعديل  تركيب قطار 1904 الاسكندرية  / القاهرة  وقطار 919 القاهرة / الاسكندرية بالتركيب  ( 3 عربات VIP  أولى مكيفة + 1 عربة VIP ثانية مكيفة بوفيه + 5 عربات VIP  ثانية مكيفة  ) وبنفس جداولهم الحالية مع استمرار ايقاف تشغيلهم  أيام الجمع والعطلات الرسمية  .

ويترتب على ذلك تعديل جداول قطارى 1904 – 948 طبقاً للجداول المرفقة .

مواعيد قطار 1904
مواعيد قطار 1904

 

مواعيد قطار 948
مواعيد قطار 948

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements