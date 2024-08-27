السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الاسكندرية والعكس بعربات VIP ، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012