شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 64.63% حد أدنى للقبول بكليات الزراعة علمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عن الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الزراعة حيث سجل الحد الأدنى للقبول بكلية الزراعة جامعة أسيوط 265 درجة وذلك بنسبة مئوية 64.63% وهذا لطلاب شعبة علمى رياضة. زراعة المنصورة 308

زراعة القاهرة 306 زراعة دمنهور 305.5 زراعة دمياط 302 زراعة عين شمس 300.5 زراعة الإسكندرية 300 زراعة و موارد طبيعية أسوان 299.5 زراعة الإسكندرية رياضة 296 زراعة طنطا 294.5 زراعة الزقازيق 294 زراعة الإسكندرية بسابا باشا 293.5 زراعة كفر الشيخ 291.5 زراعة القاهرة رياضة 290 زراعة المنوفية بشبين الكوم 289.5 زراعة بنها بمشتهر 289 زراعة جنوب الوادي 287.5 زراعة الفيوم 287 زراعة سوهاج 286.5 زراعة عين شمس رياضة 286 زراعة بني سويف 285.5 زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 285.5 زراعة مطروح بفوكه 284.5 زراعة المنيا 283.5 زراعة أسيوط 283 زراعة الوادي الجديد 283 زراعة كفر الشيخ رياضة 270 زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 265.5 زراعة دمياط رياضة 265 زراعة الزقازيق رياضة 265 زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 265 زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 265 زراعة الفيوم رياضة 265 زراعة بنها رياضة بمشتهر 265 زراعة المنصورة رياضة 265 زراعة أسيوط/ رياضة 265

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز