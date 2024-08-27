شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من الفيديوهات والمعلومات عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز جهود الحكومة في توفير الخدمات لهم في الكثير من المجالات، حيث اشتملت السلسلة لقاء مع مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أوضحت أن المجلس يهدف للحفاظ على كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق حقوقهم على أرض الواقع، وتقديم كافة الخدمات لهم عبر مكتب خدمة المواطنين بمقر المجلس لمتابعة دوره في إنفاذ القانون ورصد المشكلات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، عبر العديد من الآليات التي تتناسب مع احتياجات هؤلاء الأشخاص.

وأبرزت الفيديوهات وجوه التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع مؤسسة حياة كريمة لوصول الخدمات إلى المناطق النائية، من ضمنها الريف والأماكن البعيدة؛ نظرًا لوجود معظم أشخاص ذوي الإعاقة في هذه الأماكن الريفية والحدودية.

وأشارت الفيديوهات إلى وجود عدة مبادرات أنشاءها المجلس لتحقيق أهداف مختلفة، مثل مبادرة "أسرتي قوتي" بهدف الوصول للأسرة وللبيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ لأنهم سبب رئيس في توفير الدعم لهؤلاء وجعلهم مندمجين في المجتمع؛ أيضًا مبادرة "صوتك حقك" ليدلوا بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسيةن كما يوجد مبادرة "خدمتنا * محافظتنا" لتسهيل التواصل وحل المشكلات على مستوى المحافظات ولتعامل مع المحافظين في جميع المحافظات، فتم تفعيل وحدات إعاقة داخل كل محافظة للتواصل مع المحافظات بشكل قوي.

وكشفت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنهم يوفرون عدة طرق للتواصل معهم عن طريق البريد أو الأرقام المختصرة أو رقم الواتساب، كما يقومون بتسهيل وصول المشكلات والشكاوى إلى الجهات المختصة؛ أيضًا يساعد المجلس الأشخاص في الوصول إلى الخدمات الصحية التي توفرها الدولة، مثل التأمين الصحي الشامل، والكشف عن التقزم، والكشف عن التوحد، وغيرها من مبادرات وخدمات مختلفة.

وكشفت الفيديوهات أن المجلس يوفر خدمة الحماية القانونية والجنائية بشكل مجاني للأشخاص ذوي الإعاقة للحفاظ على كرامتهم وحقوقهم ضد التنمر والتعدي عليهم؛ كما يعمل على توعية الإعلام باستخدام المصطلحات المناسبة لرفع الوعي بالمجتمع، كما يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على تعلم الحرف والترويج لمنتجاتهم؛ وأيضًا يشجع على الدمج وهو وجود الأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المجتمع.

وأبرز "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء، عبر مجموعة من الأنفوجرافيكس والفيديوهات، وجود خدمات وتخفيضات كبيرة يحصل عليها ذوو الهمم في وسائل النقل؛ حيث خصصت وزارة النقل كود الإتاحة رقم (601) في وسائل النقل المختلفة السككي (مترو - سكة حديد)، النقل البري للتيسير على ذوي الإعاقة وذلك من خلال المشروعات الجديدة؛ كما رصد إنشاء 20 مركزًا لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية، والانتهاء من الموافقات الخاصة بسبعة مراكز أخرى؛ ليصبح في كل جامعة حكومية مركزًا لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة؛ كما تم تنفيذ حزمة من الإجراءات والبرامج لدعم الطلاب ذوي الإعاقة.