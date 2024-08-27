نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 60.4% الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، عن الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق بالجامعات الحكومية، وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية اذ سجل الحد الأدنى 248 درجة للقبول بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات بنظام الانتساب الموجه، وذلك بنسبة مئوية 60.4%.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012