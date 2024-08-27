شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 60.4% الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، عن الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق بالجامعات الحكومية، وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية اذ سجل الحد الأدنى 248 درجة للقبول بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات بنظام الانتساب الموجه، وذلك بنسبة مئوية 60.4%.
حقوق بور سعيد 336
حقوق سوهاج 327.5
حقوق جنوب الوادي 324
حقوق انتساب موجه سوهاج 321
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5
حقوق أسوان 305
حقوق انتساب موجه أسوان 299
حقوق المنيا 297.5
حقوق كفرالشيخ 293
حقوق دمياط 287
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5
حقوق الفيوم 283.5
حقوق القاهرة 277.5
حقوق انتساب موجه القاهرة 276
حقوق عين شمس 272.5
حقوق انتساب موجه عين شمس 271
حقوق أسيوط 270
حقوق بني سويف 268.5
حقوق انتساب موجه بني سويف 266
حقوق حلوان 265.5
حقوق انتساب موجه أسيوط 265.5
حقوق انتساب موجه حلوان 265
حقوق بنها 262
حقوق انتساب موجه بنها 261
حقوق المنوفية بشبين الكوم 256
حقوق الإسكندرية 256
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255.5
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 254.5
حقوق الزقازيق 253.5
حقوق انتساب موجه الزقازيق 252
حقوق طنطا 251
حقوق المنصورة 251
حقوق انتساب موجه طنطا 250
حقوق انتساب موجه المنصورة 249.5
حقوق مدينة السادات 248.5
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 248
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