شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 68.65% الحد الأدنى للقبول بكليات التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والحد الأدنى للقبول بالكليات، وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية التجارة 281.5 درجة وبنسبة مئوية 68.65% للقبول بكلية التجارة جامعة مدينة السادات بنظام الانتساب الموجه من الشعبة الأدبية

تجارة الإسكندرية 308

تجارة القاهرة 307.5

تجارة جنوب الوادي 306.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 304

تجارة و إدارة أعمال حلوان 302

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301

تجارة عين شمس 301

تجارة دمياط 300.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 299

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299

تجارة الزقازيق 297

تجارة المنصورة 297

تجارة انتساب موجه دمياط 294

تجارة بنها 294

تجارة انتساب موجه المنصورة 294

تجارة انتساب موجه بنها 292.5

تجارة دمنهور 292

تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5

تجارة سوهاج 290.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 290

تجارة أسوان 289.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5

تجارة كفر الشيخ 286.5

تجارة طنطا 286.5

تجارة بور سعيد 286

تجارة انتساب موجه أسوان 286

تجارة أسيوط 285.5

تجارة بني سويف 285.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5

تجارة السويس 285

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284

تجارة انتساب موجه طنطا 284

تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5

تجارة العريش 283.5

تجارة انتساب موجه السويس 283.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5

تجارة مدينة السادات 282.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282

تجارة انتساب موجه أسيوط 282

تجارة انتساب موجه سوهاج 282

تجارة انتساب موجه العريش 281.5