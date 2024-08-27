شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد رسوم الخدمات الإضافية لطلبة المدارس الرسمية المتميزة للغات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم خدمات المدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي المقبل 2024/2025، موضحة أنه تحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس الرسمية المتميزة للغات المنشأة، وفقا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويا في هذا الشأن، ويحصل بالإضافة إلى ذلك، مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدى لتلاميذ هذه المدارس على النحو الأتي :-

- رياض الأطفال 1400 جنيه مقسمة «خدمات اللغات 1200 جنيه، نشاط عام 100 جنيه، تطوير تكنولوجي 100 جنيه».

- الحلقة الابتدائية 1700جنيه مقسمة « خدمات اللغات : 1500 جنيه، و نشاط عام 100 جنيه، تطوير تكنولوجي : 100 جنيه.

- الحلقة الإعدادية 2000 جنيه مقسمة « خدمات اللغات 1800 جنيه، ونشاط عام 100 جنيه تطوير تكنولوجي 100 جنيه.

- مرحلة التعليم الثانوي 2300 جنيه مقسمة «خدمات اللغات 2100 جنيه، و نشاط عام 100 جنيه، و تطوير تكنولوجي 100 جنيه».

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن تزداد رسوم خدمات اللغات بنسبة 5% سنويا ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس المتميزة للغات بعد هذا القرار وأما المدارس الحالية فتظل رسوم الخدمات للغات اعتبارا من المستوي الثاني لرياض الأطفال حتي نهاية المرحلة الثانوية كما هي وتزداد بنسبة 5% سنوياً

أنه يجب زيادة خدمات اللغات من العام الدراسي 2015/2016 بنسبة 5% وعلي ذلك تكون قيمة خدمات اللغات لهذه النوعية من التعليم للعام الدراسي 2024/2025 كالتالي:-

- رياض الأطفال المستوى الأول KG1 : مبلغ 1954.67 جنية.

- رياض الأطفال المستوى الثاني KG2 : مبلغ 1954.67 جنية.

- من الصف الأول حتى السادس الابتدائي : 2443.34 جنيه.

- من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي : 2932 جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للمرحلة الثانوية يطبق بشأنها القرار الخاص الصادر لكل مدرسة علي حدة والذي صدر قبل صدور القرار الوزاري 285 لسنة 2014 والذي تتضمن زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5% علي بند الخدمات.