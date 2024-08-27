شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. الحدود الدنيا للقبول بالكليات للشعبة الأدبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد العليا وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية ـكشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، عن ترشيح 4745 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية للمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى في حين تم ترشيح 60476 ألف طالب وطالبة للكليات الجامعية.

وجاءت الحدود الدنيا للشعبة الأدبية

ألسن كفر الشيخ 366.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 364.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 358.5

ألسن عين شمس 358.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 355.5

ألسن الفيوم 355

إعلام القاهرة 354.5

سياسة واقتصاد السويس 353

ألسن بني سويف 350.5

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5

سياسة واقتصاد بني سويف 349.5

إعلام عين شمس 349

ألسن المنيا 348.5

ألسن سوهاج 346.5

ألسن أسوان 346

إعلام المنوفية 345.5

ألسن الأقصر 345.5

إعلام بني سويف 343

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 342.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 342

إعلام جنوب الوادي 341

آثار دمياط 336.5

حقوق بور سعيد 336

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 336

آثار الزقازيق بصان الحجر 335.5

آثار القاهرة 334

الاعاقة والتأهيل بني سويف 334

آثار عين شمس 333

آثار الفيوم 330

حقوق سوهاج 327.5

آثار أسوان 327

آثار و لغات مطروح 326

تربية بور سعيد 324.5

آثار الأقصر 324.5

حقوق جنوب الوادي 324

آثار جنوب الوادي 321.5

حقوق انتساب موجه سوهاج 321

آثار سوهاج 320

تربية الزقازيق 320

تربية عين شمس 319.5

تربية الإسكندرية 318.5

تربية المنصورة 318

آداب القاهرة 317.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 316

تربية طنطا 313.5

تربية بنها 313.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 309

آداب انتساب موجه القاهرة 309

تربية دمنهور 308.5

تجارة الإسكندرية 308

آداب عين شمس 308

تجارة القاهرة 307.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 307.5

تربية كفر الشيخ 307

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 306.5

تجارة جنوب الوادي 306.5

آداب الإسكندرية 306

حقوق أسوان 305

آداب انتساب موجه عين شمس 304.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 304

آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5

تربية دمياط 302.5

تربية حلوان 302

تجارة و إدارة أعمال حلوان 302

تربية السويس 301

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301

تجارة عين شمس 301

آداب حلوان 301

تجارة دمياط 300.5

تربية المنيا 300.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 299

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299

حقوق انتساب موجه أسوان 299

تربية مدينة السادات 299

آداب انتساب موجه حلوان 299

تربية بنات عين شمس 298.5

تربية مطروح 298.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 298

حقوق المنيا 297.5

تربية الفيوم 297.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 297

تجارة الزقازيق 297

تجارة المنصورة 297

آداب بنها 296.5

تربية سوهاج 295

تجارة انتساب موجه دمياط 294

تجارة بنها 294

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 294

تجارة انتساب موجه المنصورة 294

آداب انتساب موجه بنها 293.5

دار العلوم القاهرة 293.5

تربية أسوان 293.5

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293

حقوق كفرالشيخ 293

تجارة انتساب موجه بنها 292.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 292

تجارة دمنهور 292

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 291

تربية بني سويف 291

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 290.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5

تجارة سوهاج 290.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 290.5

آداب بنات عين شمس 290.5

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290

تربية أسيوط 290

تجارة المنوفية بشبين الكوم 290

تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.5

تجارة أسوان 289.5

تربية الاقصر 289

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 288

تربية العريش 288

تربية جنوب الوادي 287.5

تربية الوادي الجديد 287

حقوق دمياط 287

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5

تجارة كفر الشيخ 286.5

تجارة طنطا 286.5

تجارة بور سعيد 286

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 286

تجارة انتساب موجه أسوان 286

تجارة أسيوط 285.5

آداب و علوم إنسانية السويس 285.5

تجارة بني سويف 285.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5

آداب المنوفية بشبين الكوم 285

تجارة السويس 285

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 285

آداب الفيوم 284

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284

تجارة انتساب موجه طنطا 284

تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5

تجارة العريش 283.5

تجارة انتساب موجه السويس 283.5

حقوق الفيوم 283.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283

تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5

آداب المنصورة 282.5

تجارة مدينة السادات 282.5

آداب انتساب موجه الفيوم 282.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282

آداب دمياط 282

تجارة انتساب موجه أسيوط 282

تجارة انتساب موجه سوهاج 282

تجارة انتساب موجه العريش 281.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 281.5

آداب طنطا 281.5

تربية (طفولة) عين شمس 281

سياحة وفنادق الإسكندرية 281

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 281

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 280.5

آداب دمنهور 280.5

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 280.5

آداب أسوان 280

آداب الزقازيق 280

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 280

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 279.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 279.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 279

آداب انتساب موجه المنصورة 279

آداب انتساب موجه طنطا 279

آداب بور سعيد 279

آداب انتساب موجه دمنهور 278.5

آداب انتساب موجه الزقازيق 278.5

آداب كفر الشيخ 277.5

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 277.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 277.5

حقوق القاهرة 277.5

آداب انتساب موجه دمياط 277.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 277.5

آداب انتساب موجه أسوان 277

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 277

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 277

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 276.5

تربية (طفولة) السويس 276

حقوق انتساب موجه القاهرة 276

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 276

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 275.5

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 275.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 275.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 275.5

تربية (طفولة) الإسكندرية 275

آداب انتساب موجه العريش 275

آداب العريش 275

تربية (طفولة) كفر الشيخ 275

تربية طفولة مبكرة المنوفية 274.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 274.5

تربية (طفولة) طنطا 274.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 274.5

حقوق عين شمس 272.5

تربية نوعية القاهرة 271

حقوق انتساب موجه عين شمس 271

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 270.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 270

حقوق أسيوط 270

آداب انتساب موجه أسيوط 270

آداب انتساب موجه بني سويف 269.5

حقوق بني سويف 268.5

تربية طفولة مبكرة القاهرة 268

آداب انتساب موجه المنيا 267.5

حقوق انتساب موجه بني سويف 266

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 266

حقوق حلوان 265.5

حقوق انتساب موجه أسيوط 265.5

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 265.5

آداب بني سويف 265.5

حقوق انتساب موجه حلوان 265

تربية طفولة مبكرة دمنهور 265

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 264.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 264

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 263.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 263

آداب انتساب موجه سوهاج 262.5

حقوق بنها 262

آداب أسيوط 261.5

حقوق انتساب موجه بنها 261

دار العلوم الفيوم 260.5

تربية نوعية عين شمس 260.5

تربية (طفولة) دمنهور 259.5

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 258

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5

آداب المنيا 257

حقوق المنوفية بشبين الكوم 256

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 256

حقوق الإسكندرية 256

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 254.5

تربية نوعية الإسكندرية 254.5

آداب الوادي الجديد 254

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 253.5

حقوق الزقازيق 253.5

تربية طفولة مبكرة الفيوم 253.5

حقوق انتساب موجه الزقازيق 252

حقوق طنطا 251

حقوق المنصورة 251

آداب جنوب الوادي 250.5

تربية رياضية بنين المنصورة 250

حقوق انتساب موجه طنطا 250

حقوق انتساب موجه المنصورة 249.5

آداب سوهاج 249.5

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 249.5

حقوق مدينة السادات 248.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 248.5

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 248

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 248

تربية طفولة مبكرة أسيوط 247.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 247.5

دار العلوم المنيا 247

دار العلوم انتساب موجه أسوان 247

تربية نوعية طنطا 246

تربية نوعية المنصورة 246

دار العلوم أسوان 246

سياحة وفنادق بني سويف 246

سياحة وفنادق المنيا 246

سياحة وفنادق مطروح 246

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246

سياحة وفنادق مدينة السادات 246

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246

سياحة وفنادق الفيوم 246

تربية نوعية بنها 246

سياحة وفنادق المنصورة 246

سياحه وفنادق الاقصر 246

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 245.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 245.5

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 244.5

تربية (طفولة) سوهاج 244.5

تربية نوعية الفيوم 243.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 243.5

تربية طفولة مبكرة المنيا 243

تربية (طفولة) أسوان 242.5

تربية (طفولة) العريش 242.5

تربية نوعية الزقازيق 242.5

تربية رياضية بنين بنها 242.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 242

تربية نوعية كفر الشيخ 242

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 242

خدمة اجتماعية حلوان 242

تربية طفولة مبكرة بني سويف 242

تربية (طفولة) جنوب الوادي 241.5

تربية (طفولة) الوادي الجديد 240.5

سياحة وفنادق جنوب الوادي فرع الغردقة 240.5

تربية نوعية المنوفية بأشمون 239.5

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 237.5

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 237.5

تربية نوعية بور سعيد 236.5

تربية نوعية أسيوط 236

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 235.5

تربية نوعية المنيا 235

أقتصاد منزلى حلوان 233.5

تربية نوعية أسوان 233.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 233

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 232.5

تربية نوعية جنوب الوادي 232.5

تربية نوعية دمياط 232

تربية رياضية بنات بنها 231.5

تربية نوعية مطروح 231.5

تربية نوعية سوهاج 230.5

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 230.5

خدمة اجتماعية الفيوم 230