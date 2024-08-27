نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 60.85% الحد الأدنى للقبول بكليات الآداب

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات عن الحد الأدنى للقبول بكليات الآداب، حيث سجل الحد الأدنى لقبول آداب سوهاج 249.5 درجة بنسبة مئوية 60.85% وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012