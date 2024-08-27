شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 60.85% الحد الأدنى للقبول بكليات الآداب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات عن الحد الأدنى للقبول بكليات الآداب، حيث سجل الحد الأدنى لقبول آداب سوهاج 249.5 درجة بنسبة مئوية 60.85% وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية.
آداب القاهرة 317.5
آداب انتساب موجه القاهرة 309
آداب عين شمس 308
آداب الإسكندرية 306
آداب انتساب موجه عين شمس 304.5
آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5
آداب حلوان 301
آداب انتساب موجه حلوان 299
آداب بنها 296.5
آداب انتساب موجه بنها 293.5
آداب بنات عين شمس 290.5
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290
آداب و علوم إنسانية السويس 285.5
آداب المنوفية بشبين الكوم 285
آداب الفيوم 284
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283
آداب المنصورة 282.5
آداب انتساب موجه الفيوم 282.5
آداب دمياط 282
آداب طنطا 281.5
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5
آداب دمنهور 280.5
آداب أسوان 280
آداب الزقازيق 280
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 280
آداب انتساب موجه المنصورة 279
آداب انتساب موجه طنطا 279
آداب بور سعيد 279
آداب انتساب موجه دمنهور 278.5
آداب انتساب موجه الزقازيق 278.5
آداب كفر الشيخ 277.5
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 277.5
آداب انتساب موجه دمياط 277.5
آداب انتساب موجه بور سعيد 277.5
آداب انتساب موجه أسوان 277
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 277
آداب انتساب موجه العريش 275
آداب العريش 275
آداب انتساب موجه أسيوط 270
آداب انتساب موجه بني سويف 269.5
آداب انتساب موجه المنيا 267.5
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 266
آداب بني سويف 265.5
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 263.5
آداب انتساب موجه سوهاج 262.5
آداب أسيوط 261.5
آداب المنيا 257
آداب الوادي الجديد 254
آداب جنوب الوادي 250.5
آداب سوهاج 249.5
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