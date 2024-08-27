جائزة عمار العربية تحتفي بعضوية "الجلاد" في لجنة التحكيم: أبرز نجوم الوطن العربي بموسمنا الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

احتفت جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، بانضمام الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "الخليج 365 ويلاكورة والكونسلتو وشيفت" إلى لجنة تحكيم النسخة الثامنة 2024.

ونشرت سيرة ذاتية قصيرة للجلاد على حسابها الرسمي على تويتر، وعلقت قائلة: "أبرز نجوم الوطن العربي في جائزة عمار الموسم الثامن.. الكاتب الصحفي #مجدي_الجلاد.

وتضم لجنة تحكيم الموسم الثامن 2024، "الإعلامي مجدي الجلاد والفنانة غادة عبدالرازق والفنان قصي خضر والفنانة التشكيلية نادية الشلاوي"، لاختيار الفائزين في مسارات الجائزة المختلفة على مستوى الوطن العربي.

وعلق الجلاد، على اختياره لعضوية اللجنة في تدوينة نشرها على صفحته بالفيس بوك في 20 أغسطس الجاري، قائلا: "تشرفت باختياري لعضوية لجنة تحكيم المسابقة التي تنظمها جمعية الإرادة السعودية لدعم الموهوبين من ذوي الإعاقة التي أسسها ويرأسها الدكتور عمار بوقس.. وهي مسابقة رائدة وذات أهداف إنسانية عظيمة لدعم الموهوبين والمبتكرين من أصحاب الهمم في الوطن العربي، وستكون مصر إحدى المحطات الرئيسية في جولة لجنة التحكيم لاكتشاف هذه المواهب الغالية على قلوبنا جميعاً".

وتبدأ جولات التصفيات لاختيار المتسابقين عبر 5 محطات رئيسية، وستكون البداية من العاصمة السعودية الرياض، ثم عمان بالأردن ، فالدوحة بقطر، والمغرب، وأخيرًا القاهرة.. وستكون هذه النسخة الثامنة محليًا والثانية عربيًا من جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وتقام تحت شعار "الإلهام يتكلم عربي".