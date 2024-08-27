أبرزها رأس مومياء بحالة جيدة.. بالصور| مصر تسترد 3 قطع أثرية من هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:



قالت وزارة السياحة والآثار إن السفارة المصرية في لاهاي بهولندا، تسلمت تمثالًا من الأوشابتي، وجزءًا من تابوت ملون، ورأس مومياء من العصر المتأخر؛ والتي أَثبتت التحقيقات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، نتيجة الحفر خلسةً، وليس من أي متحف أو مخزن أو موقع أثري.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء: يأتي استرداد وتسليم هذه القطع في إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، وما توليه الدولة ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي لعبته وزارتا السياحة والآثار والخارجية المصرية ومكتب النائب العام المصري، في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي بين مصر وهولندا، إلى جانب الدعم الكبير الذي قدمته السلطات الهولندية لضمان عودة هذه القطع إلى موطنها الأصلي.

وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه تم ضبط هذه القطع داخل أحد محلات بيع الآثار والأنتيكات في هولندا، حيث قامت السلطات الهولندية بالتعاون مع السلطات المصرية بالتحقيقات اللازمة، والتي انتهت إلى تسلم مصر هذه القطع واستعادتها إلى أرض الوطن، مؤكدًا أن هذا الحدث يعد إنجازاً يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية- الهولندية في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وتهريب الآثار؛ حيث إن التراث الثقافي يمثل إرثًا مشتركًا للبشرية جمعاء.

وأوضح شعبان عبد الجواد مدير عام الادارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن القطع المستردة تعود إلى العصر المتأخر، وتشمل تمثالًا من الأوشابتي من الخزف الأزرق عليه بعض النقوش لألقاب المتوفى، وجزء من تابوت خشبي مزين بنقوش للمعبودة الحامية إيزيس، على رأسها علامة الكرسي المميزة، ورأس مومياء في حالة جيدة من الحفظ تظهر عليه بقايا الأسنان والشعر.

جدير بالذكر أن مصر نجحت في استرداد أكثر من ٣٠ ألف قطعة أثرية في الفترة من 2014 حتى الآن.