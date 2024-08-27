محافظ القاهرة يكشف موعد تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، العمل على إدخال التعديلات الجديدة في منظومة تراخيص البناء على السيستم الإلكتروني للمنظومة للانتهاء منه في أقرب وقت.

وقال "صابر"، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إنه تم الانتهاء من أغلب التعديلات وعلى رأسها خروج الجامعة من المنظومة.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم تعديل عدد من المستندات الخاصة بإجراءات استخراج تراخيص البناء.

وشدد محافظ القاهرة، على أنه سيتم الانتهاء من تحديث منظومة إصدار تراخيص البناء خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ تطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح المحافظ، أنه فور الانتهاء من تحديث منظومة التراخيص بشكل كامل سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام والصفحة الرسمية للمحافظة وكذلك الصفحات الخاصة بالأحياء لتعريف المواطنين بالمستجدات.