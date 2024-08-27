الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بنهاية الأسبوع الحالي، تنخفض درجات الحرارة بدرجة أو درجتين، وأن نسب الرطوبة هي السبب في عدم شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة.



وتوقع "القياتي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، وصول درجات الحرارة غدًا الأربعاء إلى 35 درجة لكن على نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل تكون 34 درجة.



وقال إن هدوء سرعات الرياح تسبب في شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات الليل والنهار على أغلب الأنحاء، لافتا إلى إن طقس اليوم الثلاثاء، يُمكن أن يكون مُشابها بشكل كبير لطقس الأمس الإثنين، إذ أن درجات الحرارة اليوم على القاهرة سجلت 36 درجة مئوية.



وأضاف أن هناك ارتفاعًا بشكل كبير في نسب الرطوبة تشهدها محافظات الجمهورية الفترة الحالية، مما يُزيد شعور المواطنين بشكل ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاعها، وهذا يعني أن 36 درجة يشعر بها المواطن كأنها 39 درجة مئوية.

