رئيس مجلس النواب ينعي الدكتور نبيل العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى الدكتور نبيل العربي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق.

وجاء في نص برقية التعزية: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، الدكتور نبيل العربي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية، الذي لقي وجه ربه الكريم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني، داعياً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

توفي السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أمس الإثنين.

وقال السفير محمد مرسي، سفير مصر في الدوحة السابق في تصريح خاص لمصراوي، إن السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق، توفي أثناء تواجده في الساحل الشمالي.



وأضاف "مرسي"، أن الدفنة ستكون اليوم الثلاثاء بمقابر العائلة على طريق السويس، وسيتم الصلاة عليه في الساحل الشمالي، ولم يتم تحديد موعد العزاء بعد.