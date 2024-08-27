صور.. إلزام سائقي التوك توك بالتوقيع على تعهد بعدم السير في شارع المنيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، عن منع سير مركبات التوك توك بشارع المنيل.

ونبهت رئاسة الحي، على قائدي مركبات التوك توك، بضرورة التوقيع تعهد بعدم سير مركبات التوك توك بشارع المنيل.

وأكد اللواء أركان حرب عبد الله عزت، رئيس حي مصر القديمة، أن التنبيه على أصحاب مركبات التوك توك بعدم السير في شارع المنيل هدفه تحقيق الانضباط بالشارع وإعادة المظهر الحضاري له.

ويأتي ذلك في ظل توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وتعليمات أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.