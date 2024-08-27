بعد رصدها مكافأة لمن يرشد عنهما.. تفاصيل سقوط المتهمين بسرقة محل أميرة الذهب في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك"، بشأن قيام شخصين بسرقة مشغولات ذهبية من أحد محال بيع الذهب، بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنه بعد الفحص تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي بلاغات بخصوص الواقعة، وتم التواصل مع مدير وشريك بالمحل، وأكد صحة ما تم تداوله ولكنه لم يحرر محضراً بالواقعة.

من خلال التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما شخصان يحملان جنسية إحدى الدول؛ حيث اعترفا بارتكاب الجريمة.

وتم ضبط المسروقات لدى مالك محل مشغولات ذهبية، في دائرة قسم شرطة الدقي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية، رصدت تداول مقطع فيديو نشرته صاحبة محل أميرة الذهب بتعرضها للسرقة، حيث ظهر شابان في الفيديو أثناء سرقتهما "غوايش" ثم انصرافهما من دون شراء شيء. ورصدها مكافأة مالية لمن يدلي بأي معلومات عن اللصين.